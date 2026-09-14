В Козельске женщина получила 4 года колонии за удар ножом знакомой

В Козельске суд вынес приговор 39-летней местной жительнице — её признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина уже имела судимость.

По данным суда, в мае она была в гостях у своей знакомой — женщины познакомились, когда вместе отбывали наказание в колонии. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, и подсудимая ударила хозяйку дома кухонным ножом в живот.

Суд назначил женщине 4 года лишения свободы — отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.