Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Козельске женщина получила 4 года колонии за удар ножом знакомой
Криминал

В Козельске женщина получила 4 года колонии за удар ножом знакомой

Дмитрий Ивьев
14.09, 08:45
0 132
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Козельске суд вынес приговор 39-летней местной жительнице — её признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина уже имела судимость.

По данным суда, в мае она была в гостях у своей знакомой — женщины познакомились, когда вместе отбывали наказание в колонии. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, и подсудимая ударила хозяйку дома кухонным ножом в живот.

Суд назначил женщине 4 года лишения свободы — отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5QcUM3RWxaZ1J2eFZjSTI5TU55eWc9PSIsInZhbHVlIjoibDh5YUR1UEt1ZzhWSE1ER1h0WHp3Nm1kbXh1a3hpcmlnZVhsWTlCTFFUeThtN3I5QmVtRE9xS3JWL3ZqYktKRlUyNlJ2VlhNSTBKL2VYWmQvWWRiRFlsZ1kxZmdzRkNpd0NOeDVUWXViSGlsUnA5OG5XaHZEYVFJRHNSRmpnNXNManBUQzY3czlzbkZvdFo0R2hkYXRRL25KR2I1QTFWMnJRdHdVc2JNYWFZa2E5U2NZckozZWxWQ2llQVFIWmxuQ2pOOWpQQURxOUVheGZsM3hFM2IzVHExS1FIWGMwOUpqd0NyMEZNVkdqNlp4WEVqRkFveW5ubU10ZTBHUDFrZzZwWHI0ZTlRT1NWODRTZEJ2VnRaOWFOQmJkUFRuWVZ5aVozbTF5b0E4ZDdZRXNvdjl0NElCNmdHaDdTR3FEdTVTbTAwcjR3QzB0RkkvcURhRFpmYm1rbUZqZzdSS2pBZ0ZiOTluY1hvcXV2NStPYUxHRkRYVGJtM1k5VmRHd0pBOVkzbzZxODhaOGRkZVViUjdRTVJTVGVyNHg5TUNhYTRPd0VTcC9NV3VZME81WmdFNVdsRERFaXB3dTdNNGFiOSIsIm1hYyI6IjYyYTA3ZjhkYzg4NmQxNmU0ZGQ1MDkzMDU5MGQzZDNjYjY1MzY5ZTk3YzQyNDkxMmNmMzRmN2I0MWJkY2VjMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlF4T2ZRMEY5RmRxNFdCaXdyeTBxeEE9PSIsInZhbHVlIjoiZzZtUEV3b3pPSnBVOVNTOVNPeFBHcEZvL2xJNlB2R1BBWjJiZENDMTBuVzdtWER2a3JpTzl1Y1VOT0RuRjFjNzdTb2hmUU1LQ2xzVkxSSmhQN3pEckhyaGFqLzR3QkRWUFhXbzVJbjlwOFd4N0h5SWowS2ZwL1V2REJweVBUUUp3SVoxL1U2QlJkYTVtUVpOZzdLb28zV0dnaTZwU25yaWRmbWM4eEhmbGZ0WXI2bHk5anNQMWZ5N3grOU5HcjAyQnVDQWl3aXhoT2hxcEJIN01qVm1qQXJHcGhUNEZyNUFEOXJHdnU1azRTSmRqSE5xM1djU3lHdTJId0NvSXBNL3RFcHZTUlZjbE8zYTNIbC9GcXNzK1g5azVKSkorK0xWZmdrWkl0eFRMdGR0R3dlNENFaDRHaDNrejBYMXVVSXBGTDluV2lPa3hZdDhGRjVRa3A2ay9kYkJHWkpOMjI2K3FjWHN3dVVIenFiUWFzNW5KT3NWQ1JTZkhHTm9qdmpaWHdFQTFkOFNBRnN2RkJ5ZnJOMksvb1drbDdWRDBySG1vUktVTWZMMUQ5eUNSWjRheXROQjB2cmQ2MHZpREVLcUlkY0VZemxVc1JPOUR2elhCdVVsT2tTalBpYjhIdmFPakljNDZLcTFTdkV5RUNzWWkyQzA0Y3EvRzZ0T3FoaUxpdzB1a3NVaGkzenVNcElCU1RCbCtBcStSSnpBR1R0ZUJhVi9zYVM5TVptMGorUUNJc2ZrbmN3ZXJBQ0Njd2VFTGFSRnowRnVmdlNQRmJiUFRDdHczMC9RcjBLelJ2RXZCWEYxMk1SamNhTmJCcmNjdVJZS1dZdi9zWGdUeWdReiIsIm1hYyI6IjI1YzUzNGQ4NjIzOTJkZTQzMzBmZGZiYTE2Njk3NDliNzkxNWJiNWM5OGUwYzRhNTU0YjdlMmE1MzQ0YzExYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+