В Калуге мужчина украл с чужого счёта 460 тысяч рублей

Житель Калуги обратился в полицию после того, как с его банковского счёта пропала крупная сумма — больше 460 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого — им оказался 39-летний местный житель, у которого уже была судимость, рассказали 14 сентября в УМВД.

Как выяснилось, всё произошло во время посиделок в гостях. Потерпевший попросил подозреваемого сходить в магазин и дал ему свою банковскую карту. В ходе разговора мужчина похвастался, сколько денег у него на счёте, и показал баланс в банковском приложении. Подозреваемый воспользовался моментом: взял телефон нового знакомого и, зная пароль, перевёл деньги себе. Часть суммы он успел потратить.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.