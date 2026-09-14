Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчина украл с чужого счёта 460 тысяч рублей
Криминал

В Калуге мужчина украл с чужого счёта 460 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
14.09, 15:40
1 592
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Житель Калуги обратился в полицию после того, как с его банковского счёта пропала крупная сумма — больше 460 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого — им оказался 39-летний местный житель, у которого уже была судимость, рассказали 14 сентября в УМВД.

Как выяснилось, всё произошло во время посиделок в гостях. Потерпевший попросил подозреваемого сходить в магазин и дал ему свою банковскую карту. В ходе разговора мужчина похвастался, сколько денег у него на счёте, и показал баланс в банковском приложении. Подозреваемый воспользовался моментом: взял телефон нового знакомого и, зная пароль, перевёл деньги себе. Часть суммы он успел потратить.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
5 оценили
60%
0%
0%
0%
40%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNUMXFReDZLN1ZhbFdEMTJwN2pHR3c9PSIsInZhbHVlIjoiUEoyL1EyWnJ4UWV1bTZzcGNLbjRkVTkyQ3cvQ0xPbjBUOWpsK0dReDZzcWJ2d1RYTURBV01Va1FTVExqb1EreGtmMGxmWEdCKzN4UnVKekREd291cUNwVUM0ZWpNemhxd1RqYzRTTjlwUkNCcmRHK3MwQkNObFM4bkVJMkdZekkwUHdsdjdRYWxsWkhSTnpBalNZVEY4RHJQTjBEWHZMeE5FT2lSYXpLNnB6N0l4NWhRUzZQRDcxU1YyNWw0WmE5eGZIREIvVjFmU3FJRXlaTjh1ZlJrbTJvUXJRRXdFcWExTlFYTVFheGFkWVl0TXBydGxLWmpGWjl6TzJlZ3ExbWMrSldOTURNQVZrcXZHZ2RxNVZQbmZHMGxyaDJNYWtiV1BuUVZEb1Z5a2hlTmtLNmE5NjdqV0hHNFpPdE01U1hVc1lYTVFLdXBpQjRKRmNubVYyMVFUWG1MZXVXelF1M0RhZ29idWhLMG9PY01jWEZkdERCbEo5eVhTNFF1dmJzY1JycHdFNTZlWC94SHcyQVB4aGxpYnBrOXU5ZWtFY2NxUlFEVGFPL0ZiSXBzY2ZIeUpYNjRwVGRSNXVLeGVmSCIsIm1hYyI6ImE4NjkyNzQ4ZmRiYWY4N2JiZjM3MTI0YWVlZmViMTVjZGUzYWI3MGQ1MGE3NTJkNmQ3Y2YxNWQ0NDBiZDEyZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpzVU5LT3ZDRyt0ZVUvdCtUL2NIbkE9PSIsInZhbHVlIjoiN3FpUWF4alliV2VPcWEwbTFkL1FtNGFlTzRWK2NXVldIS2FzTG11RXJ4bC9JdzZ0TEtIQk84cjNZbEhtTWxlcVJubW1BaTRIUDA2bjdKUUdyWEpYMm1nNHRzN0QvOEszRXBLcDE2V25iTHdxeHBTamhtMmRMd1c5WXFyYjhhTEgzMVRMdmFiOEFGNjlqU1JRbmR5YjFTMjhSR1hDV3hENjRlTGtzUWJoUWpWZ0oxSzZwS2tyS3dROS9uMG04Z21jaVQ4WnBPdDkvTXVaaEVZaGVvdm5GV2MxM2VINUplNW5KQXU1eGJkYWxwUjRBV0hSYVM0Y3RRY3IreWMzUy85SkZrV21PcU9qeGtRVmNlYzlQbzU2T1dIU3M5UzZuSkJZNjJGbDVhTDU0RXY3UHAwWXJJTGxwTk5MSjByYmkwSXBOOEF4c29SVlpKeUxOYVZLQXp0SGxudVhMUG5rbUp1dkJKWmdUL1R5MDhoNGpxVkJRamtGejNCWjkrVmQ5bGgvRk1VaTZxU21PWW1DVXM2Q3plTllNV2MrckJleStBbVQ2bGxwbmp1NEJVWUpRSmhzSGlzNnJZbUppVjRlcGNBK29Ra1hQRGVmMVovWkdoaEtTQUhrL3hxeGl1cnNzbzNBRktGd3F3SWdNU2IyUnlPa0llZjFIMnZwdmFZVGRMNlVhSjhDS0ZhSlM0QjVTYnhQZzN4VHE2Wmk5ak14WnBvT3FUNmsxNy9GUWRMOTNDVWsyS0Nkbld5L0liMVlhZGY2Vzd0dkQvZFJwNmRaK0ZvdjgvTzUrcmJ3UUdtSTluZGxmNGNrQ2RIdms0dm05dmxnakFabEJWVW9jWjdUNEdPVCIsIm1hYyI6IjJmOTA1OGU4M2E4MTgxZWVkZjQ1ZGU5Zjg2NTJlYzg2ZWRmZjljZmVmMzhkMzY5MmEyYTUxN2JjNDgwMmNlMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+