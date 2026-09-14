В Калужской области задержали нелегальных оружейников

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провела масштабную операцию по борьбе с незаконным оборотом оружия. Всего по стране задержаны 111 человек из 43 регионов — они занимались производством, переделкой и сбытом оружия в подпольных мастерских.

В Калужской области у нелегальных оружейников прошли обыски и следственные мероприятия. Изъято одно штатное взрывное устройство, 0,8 кг взрывчатых веществ, 47 боеприпасов, более 1300 патронов, 6 основных частей огнестрельного оружия и 3 единицы оружия.

Правоохранители продолжают выявлять и пресекать незаконную деятельность, связанную с изготовлением и переделкой оружия.