В Калуге пенсионерка отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей

Пожилая жительница Калуги стала жертвой обмана: она отдала мошенникам крупную сумму денег, поверив их уловкам, рассказали 14 сентября в полиции.

Всё началось с сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах» — в нём был номер, куда нужно было позвонить. Пенсионерка позвонила, собеседник попросил назвать код, который пришёл ей на телефон. Потом женщина ещё раз набрала тот же номер: на этот раз ей сказали, что на её имя оформили доверенность и пытаются взять кредит под залог квартиры.

Чтобы спасти жильё, пенсионерке посоветовали снять все деньги и передать их доверенному лицу. Женщина так и сделала: сняла сбережения, поехала в другой город и отдала деньги курьеру — он назвал кодовое слово. После этого ей снова позвонили и стали уговаривать провести сделку с квартирой. Тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Сейчас по этому случаю завели уголовное дело о мошенничестве. Следователи ищут причастных к преступлению.