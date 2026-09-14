На калужанина завели дело за хранение найденного БПЛА

Некоторые подробности в понедельник, 14 сентября, сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.

Мужчину подозревают в незаконном хранении взрывчатых веществ.

По версии следствия, он нашёл сбитый беспилотник, отделил боевую часть и планировал как-то использовать в личных целях.

По уголовной статье калужанину грозит от шести до восьми лет лишения свободы.