На калужанина завели дело за хранение найденного БПЛА
Некоторые подробности в понедельник, 14 сентября, сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.
Мужчину подозревают в незаконном хранении взрывчатых веществ.
По версии следствия, он нашёл сбитый беспилотник, отделил боевую часть и планировал как-то использовать в личных целях.
По уголовной статье калужанину грозит от шести до восьми лет лишения свободы.
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