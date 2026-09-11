В Юхнове осудили курьера телефонных мошенников

Суд приговорил 21-летнего парня из Оренбургской области к трём годам колонии. Он входил в группу телефонных мошенников и выполнял роль курьера.

В ноябре 2025 года злоумышленники позвонили 67-летней жительнице Юхнова, прикинулись сотрудниками налоговой и убедили её, что нужно задекларировать деньги. Курьер приехал к женщине и забрал у неё 285 тысяч рублей.

Выяснилось, что он причастен ещё к одному обману — 72-летняя жительница Саратовской области отдала мошенникам 336 тысяч рублей.

Телефон, который парень использовал для преступлений, конфисковали в доход государства.