В Юхнове осудили курьера телефонных мошенников
Суд приговорил 21-летнего парня из Оренбургской области к трём годам колонии. Он входил в группу телефонных мошенников и выполнял роль курьера.
В ноябре 2025 года злоумышленники позвонили 67-летней жительнице Юхнова, прикинулись сотрудниками налоговой и убедили её, что нужно задекларировать деньги. Курьер приехал к женщине и забрал у неё 285 тысяч рублей.
Выяснилось, что он причастен ещё к одному обману — 72-летняя жительница Саратовской области отдала мошенникам 336 тысяч рублей.
Телефон, который парень использовал для преступлений, конфисковали в доход государства.
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