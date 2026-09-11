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Криминал

В Хвастовичском районе у мужчины нашли плантацию конопли

Дмитрий Ивьев
11.09, 12:24
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Полицейские узнали, что в одной из деревень Хвастовичского района кто-то выращивает наркосодержащие растения. Информацию проверили и во время обыска на участке 37-летнего местного жителя нашли 93 куста конопли.

Как выяснилось, сначала на участок попал грунт с семенами дикорастущей конопли — кусты проросли сами. Потом мужчина собрал с них семена и стал специально выращивать растения в теплице — для личного употребления.

На подозреваемого завели уголовное дело: ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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