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Криминал

В Калуге завели уголовное дело на молодого человека, который пропагандировал запрещённую организацию

Дмитрий Ивьев
11.09, 09:16
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18-летний парень сейчас находится в СИЗО-1 в Калуге. Он отбывает наказание за особо тяжкое преступление.

По данным следствия, он активно продвигал среди других заключённых правила запрещённой в России экстремистской организации и рассказывал о принятых в криминальной среде устоях.

Выявить и остановить эту деятельность помогли сотрудники ФСБ и ФСИН. Сейчас следователи проводят с подозреваемым все нужные процедуры.

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