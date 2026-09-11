В Калуге завели уголовное дело на молодого человека, который пропагандировал запрещённую организацию

18-летний парень сейчас находится в СИЗО-1 в Калуге. Он отбывает наказание за особо тяжкое преступление.

По данным следствия, он активно продвигал среди других заключённых правила запрещённой в России экстремистской организации и рассказывал о принятых в криминальной среде устоях.

Выявить и остановить эту деятельность помогли сотрудники ФСБ и ФСИН. Сейчас следователи проводят с подозреваемым все нужные процедуры.