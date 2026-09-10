В Кирове мужчину осудили за пьяную езду

33-летний житель Кирова получил 1 год и 6 месяцев колонии — он не в первый раз сел за руль пьяным.

У мужчины уже была судимость за езду в нетрезвом виде, но он снова управлял машиной ВАЗ 21061 под градусом. Его остановили сотрудники ГАИ.

Суд также запретил ему водить автомобиль в течение 5 лет, а машину конфисковали в пользу государства.