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Криминал

В Калуге парень угнал машину приятеля

Дмитрий Ивьев
10.09, 11:33
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21-летний калужанин, который раньше занимался ремонтом машин, попал под следствие, рассказали 10 сентября в полиции.

К нему обратился друг — отдал автомобиль на обслуживание и оставил ключи. Пока владельца не было, молодой человек решил покататься на чужой машине.

Его остановили инспекторы ГАИ. Выяснилось, что у парня нет водительских прав, да и машина ему не принадлежит. Автомобиль забрали и отправили на штрафстоянку. Владелец тем временем написал заявление об угоне.

На парня завели уголовное дело — ему может грозить до пяти лет колонии. Кроме того, на него составили административный протокол за езду без прав. Сейчас калужанин находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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