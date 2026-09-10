В Калуге парень угнал машину приятеля
21-летний калужанин, который раньше занимался ремонтом машин, попал под следствие, рассказали 10 сентября в полиции.
К нему обратился друг — отдал автомобиль на обслуживание и оставил ключи. Пока владельца не было, молодой человек решил покататься на чужой машине.
Его остановили инспекторы ГАИ. Выяснилось, что у парня нет водительских прав, да и машина ему не принадлежит. Автомобиль забрали и отправили на штрафстоянку. Владелец тем временем написал заявление об угоне.
На парня завели уголовное дело — ему может грозить до пяти лет колонии. Кроме того, на него составили административный протокол за езду без прав. Сейчас калужанин находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
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