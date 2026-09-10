В Козельске мужчина угрожал убить свою сожительницу

В Козельске завели уголовное дело на 58-летнего мужчину: он угрожал убийством своей сожительнице. Женщина обратилась в полицию после того, как во время ссоры мужчина схватил её за шею и сдавливал, не переставая угрожать.

Конфликт случился дома, когда пара вместе выпивала. По словам заявительницы, причиной ссоры стала ревность. Ей удалось вырваться и сбежать, после чего она сразу пошла в полицию.

Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.