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Криминал

В Козельске мужчина угрожал убить свою сожительницу

Дмитрий Ивьев
10.09, 08:26
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В Козельске завели уголовное дело на 58-летнего мужчину: он угрожал убийством своей сожительнице. Женщина обратилась в полицию после того, как во время ссоры мужчина схватил её за шею и сдавливал, не переставая угрожать.

Конфликт случился дома, когда пара вместе выпивала. По словам заявительницы, причиной ссоры стала ревность. Ей удалось вырваться и сбежать, после чего она сразу пошла в полицию.

Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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