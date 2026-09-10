Калужанина задержали за комментарии с призывами к терактам
В четверг, 10 сентября, об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону.
- Фигурант размещал в сети Интернет высказывания, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, - говорится в комментарии спецслужбы.
Возбуждено уголовное дело. Калужанину грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
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