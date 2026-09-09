В Людиново задержали мужчину, который украл с площади строительные инструменты

С площади Победы пропал дорогой электроинструмент — ущерб оценили больше чем в 51 тысячу рублей, рассказали 9 сентября в полиции. Об этом сообщил представитель организации, которая благоустраивает площадь.

Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался 65-летний местный житель. По версии следствия, ночью он сбил навесной замок на двери строительного вагончика, забрался внутрь и забрал инструмент, чтобы потом его продать.

На мужчину завели уголовное дело о краже со взломом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.