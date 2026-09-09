В Калужской области 70-летнего мужчину осудили на 8 лет за убийство

В марте 2026 года в Калужском центре социальной адаптации для людей без определённого места жительства случилась трагедия.

Два постояльца поссорились, и в ходе конфликта один из них несколько раз ударил другого ножом. Пострадавшего пытались спасти врачи, но он умер в больнице.

Суд признал 70-летнего нападавшего виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы — отбывать срок он будет в колонии строгого режима.