В Калужской области 70-летнего мужчину осудили на 8 лет за убийство
В марте 2026 года в Калужском центре социальной адаптации для людей без определённого места жительства случилась трагедия.
Два постояльца поссорились, и в ходе конфликта один из них несколько раз ударил другого ножом. Пострадавшего пытались спасти врачи, но он умер в больнице.
Суд признал 70-летнего нападавшего виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы — отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
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