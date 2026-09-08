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Криминал

Пьяный водитель BMW, убивший двух пассажиров, не вышел по УДО

Дмитрий Ивьев
08.09, 08:54
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В августе 2019 года 32-летний мужчина сел за руль BMW 520i в нетрезвом виде. Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в деревья в Курской области. Два пассажира погибли на месте.

В 2020 году суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии-поселения и лишил права управлять транспортом на три года. Отбыв часть срока, мужчина попросил освободить его досрочно.

Прокурор выступил против: оснований считать, что осуждённый исправился, не нашлось. Суд с этим согласился и отказал в условно-досрочном освобождении, сообщили 8 сентября в прокуратуре.

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