Пьяный водитель BMW, убивший двух пассажиров, не вышел по УДО
В августе 2019 года 32-летний мужчина сел за руль BMW 520i в нетрезвом виде. Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в деревья в Курской области. Два пассажира погибли на месте.
В 2020 году суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии-поселения и лишил права управлять транспортом на три года. Отбыв часть срока, мужчина попросил освободить его досрочно.
Прокурор выступил против: оснований считать, что осуждённый исправился, не нашлось. Суд с этим согласился и отказал в условно-досрочном освобождении, сообщили 8 сентября в прокуратуре.
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