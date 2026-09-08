В Калуге компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение

Прокуратура выяснила, что гендиректор одной фирмы передал 270 тысяч рублей сотруднику другой организации.

За эти деньги тот должен был быстрее принять товар, подписать платёжные документы и в целом помогать по договору поставки.

Компанию признали виновной в незаконном вознаграждении и назначили штраф — 500 тысяч рублей.

Сейчас сумма уже выплачена.