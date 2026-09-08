Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение
Новость дня Криминал

В Калуге компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение

Дмитрий Ивьев
08.09, 09:51
0 257
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Прокуратура выяснила, что гендиректор одной фирмы передал 270 тысяч рублей сотруднику другой организации.

За эти деньги тот должен был быстрее принять товар, подписать платёжные документы и в целом помогать по договору поставки.

Компанию признали виновной в незаконном вознаграждении и назначили штраф — 500 тысяч рублей.

Сейчас сумма уже выплачена.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpncHM4alNhWHdWeGt5aTl2bDVoVFE9PSIsInZhbHVlIjoiTStscEtCaFFFWGJEcTlhT1RtK250bE5Vb3RQb3l4Z2JXcjRmcWM5Qlp5NlBYdXVPQk10WW5DTTlyRlozcEpZSEgvRmxQbDBNbFlINHVyaFNQZGxPajNURjlYcWZrYnVLRmpMcVlZQkFSU0tVL2pEV1oxMVBHV1hiV1Y3TUdPb0s0S2VTRVZ2dzhGZHRqQUV3WTFxRzlpNTFEeitnL1BpcVRPVlhtV0xmSXBLM295NGtXZDJ0RnpCdG11Uit0OWNOMGNsdzIrMmhocFVTL2FGTWdIRU12b2ExeFNVaTQwaUtOVUF1UmtFWm00RWtweTU3QkxGNzN1czdzRVoyWnFFZFVzZy9kdU8wWFQzV0xKeHVQUlM4Uks4MlZ5eDZ2Uk5pS3FUbm0vdEEyMGxxcHh0cnNKb0RTazYwSnpRZzNVUG1QRTI2bGhhVWo3N0VKUGFlMHE5REhVbkJIWjVjYStGcnpla2w4bGpRekJDUTlMZzVBRlRkZisySDIwS2xCV25iRlBtczA5R2gySXJKYXpIV0lPYldRTjJWZTcvWEFOem1OQ0pSMEtPTEV0MXR0eGFWcnlza2xIVjBUMVR5a1IrdiIsIm1hYyI6ImJmOTVkYzBlYzIyMGZhYzU0MDA3MGZkODIwYjE0YmEzYjExM2IyOGNiZjFhZTRlM2M1OTZmMzQ0ZjQ1MGJmYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkE0MWF5U0ZJNjhDRUVLNDRQL0I1M0E9PSIsInZhbHVlIjoicmtTQ0Q0ck1xb1F0VDhsbSs2ZzFjV0Y3c01Od2RPdE5lZXF1aUVzdzUydlFLb0FYcDByOWphOHlrV1IwVjV2RmRHOGUzbUxHSEV0cjM1MVczeDZxaFN5QVpKdUhFTTZsNFZuYjdCVTEyenZPNGNFeFp0cUIzUHBhc1VORDdpWTBNOEJiM3JFQjc0VFI3V1R5Z3FWNnJwUkFhNGtNYVh3SWkwdEN4U3lZaXZnbWhjY1hiUkQyR1prenIrRFRkK3VrYk1tODFldWEvVXcyUkgrOHpLc2JETjQ0R09FU1B1RnpUOW5jUWU4NUNsM3RONDBncjk0d3ZDTkRaVFllQ1B0RUYyTXRUSmlIT1huRWFuYWNIRXdEa1JpZUtBLzg1OFpaakxMclJhTDViQ1R1dmpONE1IUjI1TSszaWN6dFdBZ0wxa3N0RWZTeU5UWVlTZEJpZE50bGlhUUp6K3V1aG53clp1YTV0d3B2NWFqRUg2RldLaG1wZllaL2w4UERReExMZjBlWVRFdWJ6SDZQRW5lZzh3bFJiTWRlV0IyMSt5MVR2Lzd6VmZsSnhiOU1lT1hUdkdlUVhkeTZJUVlsVVZzbW41K2ZBZ2FNUFc4Ym9TekxRME1Yandra1NqWGgrbjlkN2tXdjZtN0VWa3ovTS91Rk1LZ2Zwc1l6TFduUnZibUZMVS9IeGEyVEcxWVFjT3QvTHp5VTRraVpLeXNDdUZub1k0dzlJOG9zQXdSL3Z2MzFlSHBTU29qdmRPMHpWaitLV3lFVlliaGpuVFo5bndKY2RHUTVsRHJSOTJwanFyTlpIY3FubDNEQjYvdWZJSzcyZ1dhU3dPVk1rUTRKcjB5byIsIm1hYyI6ImVhNTA3ZTU0OGU1ZGQwZWE5NTY2OTZhMmY2YjAyNjMzMDIzZWVmMGQ1NjFmNjJjOWNmMmI5MzgwNDc1NDQxOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+