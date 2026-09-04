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Криминал

В Калуге мужчина попал под следствие из-за порно

Дмитрий Ивьев
04.09, 09:28
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Местная жительница попросила полицию разобраться с мужчиной, который прислал ей в переписке видео интимного характера. Женщина была возмущена и обратилась в правоохранительные органы.

Выяснилось, что 30-летний калужанин познакомился с ней в соцсети, потом они стали переписываться в мессенджере. В какой-то момент мужчина отправил собеседнице ролик — его позже изъяли полицейские и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили: видео — порнографического характера.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По закону ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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