В Калужской области 15-летнего подростка обвиняют в экстремизме за опубликованную песню
По данным следствия, в январе 2026 года парень из Кировского района выложил на своей странице в соцсети песню, которая настраивает против сотрудников полиции.
Такой вывод сделала лингвистическая экспертиза.
Это не первый раз, когда подросток попадает в поле зрения правоохранителей: раньше его уже штрафовали за похожее нарушение. Сейчас юноше предъявили обвинение, а суд отправил его под домашний арест. У него дома прошёл обыск. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах дела, рассказали 4 сентября в Следственном комитете.
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