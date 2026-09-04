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Криминал

В Калужской области 15-летнего подростка обвиняют в экстремизме за опубликованную песню

Дмитрий Ивьев
04.09, 09:16
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По данным следствия, в январе 2026 года парень из Кировского района выложил на своей странице в соцсети песню, которая настраивает против сотрудников полиции.

Такой вывод сделала лингвистическая экспертиза.

Это не первый раз, когда подросток попадает в поле зрения правоохранителей: раньше его уже штрафовали за похожее нарушение. Сейчас юноше предъявили обвинение, а суд отправил его под домашний арест. У него дома прошёл обыск. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах дела, рассказали 4 сентября в Следственном комитете.

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