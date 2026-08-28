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Криминал

В Жуковском округе мужчину осудили за стрельбу из травматического пистолета

Дмитрий Ивьев
28.08, 09:10
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Суд приговорил 34‑летнего жителя Жуковского округа к полутора годам лишения свободы. Его признали виновным в том, что он выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин.

Инцидент случился в феврале 2024 года возле жилого дома — мужчина поссорился с двумя знакомыми и открыл по ним стрельбу. Пострадавшие получили травмы средней тяжести. Сам обвиняемый вину не признал.

Наказание он будет отбывать в колонии‑поселении. Пистолет, из которого велась стрельба, конфисковали в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу, рассказали в прокуратуре.

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