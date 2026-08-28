Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Жительница Тарусского округа заплатит штраф за оскорбление бывшего мужа
Криминал

Жительница Тарусского округа заплатит штраф за оскорбление бывшего мужа

Дмитрий Ивьев
28.08, 08:04
0 95
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Тарусском округе женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что она оскорбила своего бывшего супруга.

Мужчина пожаловался в прокуратуру, и там провели проверку. Выяснилось, что слова женщины действительно унижали его честь и достоинство. В итоге на женщину завели административное дело, а суд назначил штраф.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNScEFTTmVRSko1Tmtla2g0cTdYaUE9PSIsInZhbHVlIjoiUXVIL3BUM2VQUEFsT2hMZzBZc3dCeCtwTWo4eHVPUStjcndMVGs3WldNUUVYeG9meEp0ODJ0SUNqOHU3UmZPZ0k3SWpVbkdHMFVTeU5yQ3dnb0N0MDBXbVVNdXBicXEvZGNJZkxOV2lUZDlQNGtYSXpnTTRmTUV2YldmdC94ZHprOE5kRkJobm5wVXRSdU9tSDR6eit3Y0U4TTR6SHVEVlNZVGNDeVRVNWE3OGFuL3E2dWd4NDBkNytYOGM1OVE0cEhKM2RrRDRCeDMxUDBtVGhuYTBBcVFObUUwQkJOUFVuMU1xcmVwemJ4ZmpWNmlyYjJLVXR4WGh3TklrbVVObUFZM28rVGJUM1BDWGQ3OTFKQjFYY2tydldYS2R4TFV0eGIxcUMyMUJaOFNuZVV2QTc0U0k5QmpHSHFwODZmeWlTc2hSTldpWHRkdXRWT3puRzlMNTQ0dXJzMWZBTjMzSFc5dGZpem1QMW00Rkp6KytFQTF2RnhRZWFBbDdMZmJaWlJwREs5bWh3ZXdSemI5WXl3d1BpbDVMM0Zsb3BVbHQxei9HY2FjTitvWUQxMUN4R1AvRWtXM0djWkRKYlJPWCIsIm1hYyI6IjhkNjFiYWQ1NTIzYjJmZGE1NTI1MDg4YTBlODJhNDA4ZDljZjA4NDg0NmY5NjA3NDMzYjM2N2QzMzcxMTczMTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJlTkR0MitvdURSUS94VUJIS1VYdFE9PSIsInZhbHVlIjoiZFR0VDE4cUZ3QUVIaldtV1V5cHgrUWU4MzVKaFV2UjN0MlFOS2JtQ255ZTExUGdFczdNY2hnVzY1a0tKeUM4RjJsZGt0cSt1eVoxbHpUOWxLUWYrQVdReVUxSlc1NmhpOWp3VmtIM2V2TVVObVEyNG5vNmJsSlpJajJNcHExZUJLSHN6RWJYVzB6OHBKRFB2V0pqQ0o0ZitWVHNPcWppZDNCUFZtZUJvMmExejRNV2syTUhmbzZ4K0pFRUVjalVlTFNYalIvSXdNK05aRlUwNzhSelM1NnBhQ1gveGxNVC9WRE5zNENpcE0wd3dPN3ZaZ2xHU0w2WUZNN29uSE11S3pEcUVOaW5MeDJSS255eGZlZFVlcm9WKzBlWWNyUGtxNEJyS1JleDAxYmxFVlRiS2oxWVM1NXhyazRqaURsTVE5bDU4bE5HZXJuZjRzdDg5NGtkUGdUODh2bnVYOHVNKzhxc3B2bENwT2d2bThoTDFKekx6VXJFUGsxdmdENTBiYU5peTdBRlpQREsvaEpuSWxqUTIrVmlLUkRhNkJ4MnhlU00wWEg3Znl3aGVLaDliaWZHUFY4dUduZ1NvUzNnTDA5MzdxMWVybTFFUjlXU1ZQQ1FOQ3E2YnNONWFmUmljRHlUSk9kK2IzZm8xYUthNG43aWk2NGd0TXgzVjZmdzRkMDNjejQzdTJEQ0xUMHM2M3FUV3VrQjRyTDhnNEp6UEE0UnhVMXZ3NXN6bDE4QkFScklFdmJGK0c1bjdXWXdKZkgvdmhBZk9TZ3FuQ2tseG9MNW9yOFlRdlNmN1RhMzZNNTVFYnBnT2lsZmhSeHNEQ2k5cmJFaGtXeVo3clF4eiIsIm1hYyI6IjYzYjE4YjMwYjhmOTUwOTYwYmM0ZGY1NDk0OWY5ZTk4ZDMzNTA4NzZkZjEyZTI3ZjA4YjRlZWNhODhlYWVjNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+