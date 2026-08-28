Жительница Тарусского округа заплатит штраф за оскорбление бывшего мужа
В Тарусском округе женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что она оскорбила своего бывшего супруга.
Мужчина пожаловался в прокуратуру, и там провели проверку. Выяснилось, что слова женщины действительно унижали его честь и достоинство. В итоге на женщину завели административное дело, а суд назначил штраф.
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