Житель Жуковского округа пойдёт под суд из‑за патронов и наркотиков

В Жуковском округе перед судом предстанет 49‑летний мужчина. В его гараже нашли больше 50 патронов — в том числе один для крупнокалиберного пулемёта — и свыше 70 граммов наркотического средства растительного происхождения.

По данным следствия, патроны мужчина нашёл во время раскопок, а наркотик изготовил сам из дикорастущего растения — всё это он хранил для личного употребления.

Полицейские изъяли боеприпасы и наркотики, мужчина признал свою вину. Теперь дело будет рассматривать суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.