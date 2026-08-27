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Криминал

Житель Жуковского округа пойдёт под суд из‑за патронов и наркотиков

Дмитрий Ивьев
27.08, 09:54
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В Жуковском округе перед судом предстанет 49‑летний мужчина. В его гараже нашли больше 50 патронов — в том числе один для крупнокалиберного пулемёта — и свыше 70 граммов наркотического средства растительного происхождения.

По данным следствия, патроны мужчина нашёл во время раскопок, а наркотик изготовил сам из дикорастущего растения — всё это он хранил для личного употребления.

Полицейские изъяли боеприпасы и наркотики, мужчина признал свою вину. Теперь дело будет рассматривать суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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