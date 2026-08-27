Калужанка ранила сожителя ножом

В Козельском муниципальном округе мужчина попал в больницу с ножевым ранением. О госпитализации сообщили медики, после чего на место приехали полицейские, рассказали 27 августа в УМВД.

Выяснилось, что пострадавший был дома вместе со своей сожительницей. Пара выпивала, а потом между ними вспыхнул конфликт. В разгар ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину в плечо.

У пострадавшего зафиксирована резаная рана левого плеча, врачи оценили вред здоровью как лёгкий.

По этому случаю завели уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. По закону за такое преступление грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас полицейские выясняют все детали случившегося.