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Криминал

Бывшему инспектору труда ужесточили приговор за взятку

Дмитрий Ивьев
26.08, 09:25
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Суд в Калуге усилил наказание бывшему главному государственному инспектору труда — теперь ему грозит 7 лет колонии строгого режима. Изначально мужчину приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, штрафу в 1,65 миллиона рублей и запрету работать на госслужбе в течение 3 лет.

По данным следствия, инспектор расследовал несчастный случай на сельхозпредприятии и нашёл нарушения охраны труда. Он потребовал 110 тысяч рублей, чтобы наказать только должностное лицо, а не всю компанию — так штраф получился бы намного меньше. Деньги передали в ходе спецоперации под контролем ФСБ, после чего инспектора задержали.

Прокуратура посчитала, что речь идёт не просто о получении взятки, а о её вымогательстве. Апелляционный суд согласился, переквалифицировал дело и значительно ужесточил приговор. Штраф и запрет на госслужбу остались прежними.

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