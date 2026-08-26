Бывшему инспектору труда ужесточили приговор за взятку

Суд в Калуге усилил наказание бывшему главному государственному инспектору труда — теперь ему грозит 7 лет колонии строгого режима. Изначально мужчину приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, штрафу в 1,65 миллиона рублей и запрету работать на госслужбе в течение 3 лет.

По данным следствия, инспектор расследовал несчастный случай на сельхозпредприятии и нашёл нарушения охраны труда. Он потребовал 110 тысяч рублей, чтобы наказать только должностное лицо, а не всю компанию — так штраф получился бы намного меньше. Деньги передали в ходе спецоперации под контролем ФСБ, после чего инспектора задержали.

Прокуратура посчитала, что речь идёт не просто о получении взятки, а о её вымогательстве. Апелляционный суд согласился, переквалифицировал дело и значительно ужесточил приговор. Штраф и запрет на госслужбу остались прежними.