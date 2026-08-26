Житель Медынского округа пойдёт под суд из‑за долга по алиментам

26‑летний мужчина из Медынского района предстанет перед судом за то, что не платил алименты на ребёнка. Его долг превысил 164 тысячи рублей — такая сумма накопилась с декабря 2025 года по июнь 2026 года.

Это не первый раз, когда у мужчины проблемы из‑за неуплаты: раньше его уже привлекали к административной ответственности, а в марте 2026 года осудили за то же нарушение. Но он так и не начал выплачивать деньги.

Теперь мужчине грозит до года лишения свободы.