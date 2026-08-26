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Криминал

Житель Медынского округа пойдёт под суд из‑за долга по алиментам

Дмитрий Ивьев
26.08, 11:21
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26‑летний мужчина из Медынского района предстанет перед судом за то, что не платил алименты на ребёнка. Его долг превысил 164 тысячи рублей — такая сумма накопилась с декабря 2025 года по июнь 2026 года.

Это не первый раз, когда у мужчины проблемы из‑за неуплаты: раньше его уже привлекали к административной ответственности, а в марте 2026 года осудили за то же нарушение. Но он так и не начал выплачивать деньги.

Теперь мужчине грозит до года лишения свободы.

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