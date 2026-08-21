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Новость дня Криминал

В Калуге у бизнесмена изъяли нелегальные вейпы и жидкости на 16 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
21.08, 11:41
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Полицейские остановили продажу немаркированных вейпов и жидкостей к ним. Незаконным бизнесом занимался 20‑летний предприниматель из деревни Канищево.

По данным полиции, несколько месяцев молодой человек продавал товары через сеть своих торговых точек в Калуге. Продукцию он купил в интернете у неизвестных поставщиков и хранил в арендованных помещениях.

Во время проверки правоохранители нашли и изъяли больше 7 тысяч флаконов с никотинсодержащей жидкостью и свыше 900 электронных испарителей. Общая стоимость изъятого — более 16 миллионов рублей.

На бизнесмена завели уголовное дело — ему может грозить до шести лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все детали дела.

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