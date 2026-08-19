В Козельском округе женщина забрала 5 000 рублей из чужой сумки

Полицейские поймали женщину, которая украла деньги. В МФЦ местная жительница оставила сумку без присмотра, а злоумышленница заметила это и забрала из кошелька 5 000 рублей.

Выяснить, кто совершил кражу, помогли камеры видеонаблюдения. Подозреваемой оказалась 53‑летняя женщина — ранее она уже была судима и сейчас не работает.

На неё завели уголовное дело за кражу — по закону ей может грозить до двух лет лишения свободы, рассказали в полиции.