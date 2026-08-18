В Калужской области палатку украли с берега реки
В Козельском округе подросток лишился туристической палатки: её украли с берега реки.
Палаткой пользовался сын москвички — женщина и обратилась в полицию, когда выяснилось, что вещь пропала. Ущерб оценили в 76 550 рублей.
Подросток ставил палатку у реки и иногда оставлял её без присмотра. В один из дней он вернулся и не нашёл своё имущество.
Полицейские разыскали подозреваемого — им оказался местный 31-летний житель, который нигде не работает. По данным правоохранителей, мужчина заметил оставленную палатку, забрал её, погрузил в машину и уехал. Сейчас украденную вещь изъяли.
Возбуждено уголовное дело о краже — по закону за такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы.
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