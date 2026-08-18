В Воротынске мужчина до смерти избил знакомого
Утром во вторник, 18 августа, стало известно о возбуждении уголовного дела.
По версии следствия, 35-летний мужчина поссорился со знакомым и начал его избивать. Пострадавшего отвезли в больницу, но от полученных травм он умер.
Подозреваемого отправили в СИЗО, сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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