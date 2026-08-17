В Калуге мужчина попался на продаже наркотиков

48-летнего жителя областного центра приговорили к шести годам лишения свободы.

В понедельник, 17 августа, об этом сообщили в прокуратуре региона.

В декабре прошлого года он забрал из тайника 60 граммов метадона и 123 грамма героина и должен был всё продать маленькими дозами. Но в какой-то момент виновника задержали полицейские.