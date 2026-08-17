Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчина попался на продаже наркотиков
Криминал

В Калуге мужчина попался на продаже наркотиков

Дмитрий Ивьев
17.08, 15:14
0 452
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

48-летнего жителя областного центра приговорили к шести годам лишения свободы.

В понедельник, 17 августа, об этом сообщили в прокуратуре региона.

В декабре прошлого года он забрал из тайника 60 граммов метадона и 123 грамма героина и должен был всё продать маленькими дозами. Но в какой-то момент виновника задержали полицейские.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilo3dkp2cVNmTkQ3WjhFVjdMTHVkTkE9PSIsInZhbHVlIjoiUDFLUVJvYk9Ncm1tUGFQUnFnMmU1cnBKL2h3S0NtUEZhaTErc0ZhME9nNnBwUFY3VlovRjZlNktRWnJzK1NsYVRIYWR6M1FDczlHMFl4TXYxUTV5ZUQyL2lIQ1VNOXJUZXpsQXNPNUt2dTYwTmxleURsMnJWRE14RzJEdCswbElJbXhhQWFRT0o2NS9sOEdhNnBON1I3dFNSejlWU2VwOTZLUVprVkxZQVVIWEVsNkRrMXVjc0ttMkx6L1hqY3F4NVBqQjVyU1A5WDhKdmdSMzJ5NmxLT2w1R3BsWnFNT0NXV2s4NkpJY1ZSM1pUVFpqWFVaWnlBckliQUp2ZnFNVFZ2RVMvMHdFcUZOS0hDcTB0NkVaZmdMVGxLdnRIUkt5NmtpNjRrOFQ4cG92YU1UeFVkYW1JMWwxdTRyZmFPTVl0TG1tRUI0U25aNGZaeU5sNCtwZ2Jka2ljL3BCb3dpK2QzWmp2VlplZ0tiU2ZxOHI2TytYRldMVk96VVBTcHVmd2FDcFhtd0NYZXZRcXBFT3BIU0VIekdUazhrRUEwak8rV1BaM0laQVdDZjhSWDB3aVozR1lheFk0ZWxVaURLTyIsIm1hYyI6IjczMDgwZDkxN2I5N2Y0OTc3Y2NlNTU5MTFlNTYyNjhkMTAzM2VmNDFlNWQ3NzdmNTlkZDk0MjM4ZjM2ODE5MTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjIxQmNmaTR0bnlaYUNRVlUrVjVna3c9PSIsInZhbHVlIjoicWRuYkJRaUlkVkF2dUNqeWFyL3h6SXZLUldQMjlJNmk2UW5BNHdGbTN5ajUvY241WFdya3hOQkRnTWQ4bWNoL2RyWFlKZVkyMFVyd0NsODBMaXI1cnhaZkpIMzAxdDZjTGJwQ29vS0MxWVA1QUFjdUhtSzJYNnBRQ2VlajhnRzBETGhxdlVHK3AwQWxTQ2lMVzBMUFJxZnZ6dzhCd1dnRmppSWlJdUNCTS9uSGZhc09XcUhERkNORmFreitiWFU1Y2M3Sm4wS2NvQm5rVkF4cVNmVE1HTll1UEFmd2Naajd0RG5iSXRhdWd5cCtMZHhmTVJnRzBOaUt0cXlPRTFUc3hlZERpVmxaemNVbHlEOWc2SjRibWFBdmEybDdMM0ZpUWRGRE1jakhTN0dGTXNXQ2E1MWY4eWVyQ1l6S1IvWS9pZzFEaWwweUJSVko4RXAweSs2SkZQaXV4Rmw4eUxPbmNBbzNEUlJnUjRjUm8xc200eXdBR0lIbHlGYkFJeGFhOWxQS3RxOTlRWW9rL2dtVG5sU1pKWmhRWDFKa2gxQWRsZElKYUdhcXBWcjIrSE01Z1laMUJsUFVldGJnSzBlT0paUWpqOVhaNERoOTFUQU5QekVPc3Mya3RtMkhrdkVSeVpTSnRCOWtoeENxYVc0NG5NeWZRRnhBK1RFN2podHAwQkV1N2ZSY2tWUHhYTytsak9HQmlScmI2aER6ekhzTVJ2WTN5V3prMGNhRGdmZkdRa2tTMUlrb1R1K2lBMFMxM1dpc2xJMDh4elM2MWhRdTgwRStWQ3Zoc2JJeGdSRXJmckZQcWZGd3dmWmtxUUdWeXAybE1QZER1aWg1Zyt5QSIsIm1hYyI6ImI5MTk1NzgxMjE2ZTBmZmUyNTQ5ZjMxMGY4MTZhYjFmZTY4NWU4YTFmZjkzYmQ4MzhlMDg0ZTdiNTkxYWJjOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+