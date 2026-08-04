В Калуге мужчина убил знакомого табуреткой во время пьянки
Прокуратура Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве 52-летнего мужчины.
Трагедия произошла в конце июля в доме на улице Баумана. Об этом 4 августа сообщили в региональной прокуратуре.
- Предварительно установлено, что в конце июля 2026 года в доме по ул. Баумана г. Калуги 63-летний мужчина и его знакомый распивали спиртные напитки. В ходе возникшей между ними ссоры обвиняемый ударил потерпевшего табуретом по голове, – сообщили в региональной прокуратуре.
От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Суд заключил обвиняемого под стражу по требованию прокуратуры.
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