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Новость дня Криминал

В Калуге мужчина убил знакомого табуреткой во время пьянки

Прокуратура Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве 52-летнего мужчины.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 09:20
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Фото: Прокуратура Калужской области.
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Трагедия произошла в конце июля в доме на улице Баумана. Об этом 4 августа сообщили в региональной прокуратуре.

- Предварительно установлено, что в конце июля 2026 года в доме по ул. Баумана г. Калуги 63-летний мужчина и его знакомый распивали спиртные напитки. В ходе возникшей между ними ссоры обвиняемый ударил потерпевшего табуретом по голове, – сообщили в региональной прокуратуре.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Суд заключил обвиняемого под стражу по требованию прокуратуры.

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