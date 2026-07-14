Семейную пару из Малоярославца осудили за кражи товаров с маркетплейса

В Малоярославце суд вынес приговор мужу и жене, которые работали в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Вместо того чтобы отдавать товары покупателям, они забирали их себе. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила прокуратура Малоярославецкого района.

— С августа 2025 года по январь 2026 года пара оформляла заказы через мобильное приложение и указывала доставку прямо на свой пункт выдачи. Когда посылки приезжали, они просто забирали их и не возвращали. За полгода супруги украли 157 товаров на общую сумму больше 263 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Суд признал их виновными и приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно.