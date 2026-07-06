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Криминал

Жестокому убийце из Калужской области отказали в смягчении наказания

Дмитрий Ивьев
06.07, 12:30
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В Калужской области суд отказал 45-летнему заключенному в переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение, рассказали 6 июля в прокуратуре. Мужчина отбывает длительный срок за тяжкие преступления и просил смягчить условия своего содержания, но прокуратура и суд посчитали, что он не заслужил поблажек.

В 2012 году этот мужчина вместе с четырьмя подельниками, среди которых была знакомая жертвы, совершил жестокое преступление в городе Кирове. Вооружившись револьвером, ножом и канистрой с бензином, они ворвались в частный дом. Бандиты избили хозяина и его гостя, связали их, а когда один из пленников попытался сопротивляться, задушили его проводом.

Забрав из дома всего 10 тысяч рублей, преступники облили потерпевших бензином и подожгли. Один мужчина погиб, а сам дом выгорел.

Кроме того, осужденный успел организовать еще и кражу из частного дома в Людиновском районе.

В 2013 году суд приговорил его к 18 годам строгого режима за двойное убийство, разбой и поджог. Отсидев часть срока, заключенный решил, что исправился, и попросил перевести его в колонию-поселение, где условия намного мягче. Однако прокурор выступил против, указав на отсутствие реальных оснований считать мужчину исправившимся. Суд полностью согласился с прокуратурой.

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