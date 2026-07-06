Пьяный рецидивист обокрал дом в Думиничах

В Думиничском районе перед судом предстанет 40-летний местный житель, который обокрал чужой дом. Мужчина забрался в домовладение в деревне Думиничи и украл оттуда электроинструменты, сообщили 6 июля в прокуратуре.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Мужчина был пьян, когда решил поживиться чужим добром. Он проник в жилой дом и вынес оттуда бытовые электроинструменты, причинив хозяевам ущерб на сумму более четырех тысяч рублей.

Правоохранители установили, что задержанный уже не раз попадался на подобных преступлениях и имеет судимость.

Прокуратура передала материалы в суд. Теперь за кражу с проникновением в чужое жилище рецидивисту может грозить до шести лет колонии.