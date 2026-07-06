Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Пьяный рецидивист обокрал дом в Думиничах
Криминал

Пьяный рецидивист обокрал дом в Думиничах

Дмитрий Ивьев
06.07, 08:17
0 304
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Думиничском районе перед судом предстанет 40-летний местный житель, который обокрал чужой дом. Мужчина забрался в домовладение в деревне Думиничи и украл оттуда электроинструменты, сообщили 6 июля в прокуратуре.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Мужчина был пьян, когда решил поживиться чужим добром. Он проник в жилой дом и вынес оттуда бытовые электроинструменты, причинив хозяевам ущерб на сумму более четырех тысяч рублей.

Правоохранители установили, что задержанный уже не раз попадался на подобных преступлениях и имеет судимость.

Прокуратура передала материалы в суд. Теперь за кражу с проникновением в чужое жилище рецидивисту может грозить до шести лет колонии.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhaeUJHaTNia3d5NjBLNFNselZhMEE9PSIsInZhbHVlIjoiUEFvR3BMR2Q2T001OEg3YmFqcWx2c0FFSmMxdFBVd3BNd3JNa1ltN05adnhjbVdPUkN0WW5jbVhJY25lbzZDZTFHUVhTU09KaWhJbHNrc0puNGVwMDhMa0thTlBSTHhPR3puTWl2RTBQSkMyRTBFUE91Ni9uLysrTlBMNVl0TlRLQmZXeTFZOW9QOUJpQ2VxSWVVTlFWOVN2S1V3eG5SQThxTms3WHNROFlTL1M4MC9OU3MwMEhoaXBnN2RhbUsvOVVvWjErTnozN2FvbytrbitRd1dscExxRXRUNENmd3IxeEMvYTNadEc5ZXNhcExHWFc1V3pCc3hsZEw3ckxxSC9BelFaQ01ETEVrbmlkS2hacnRrY1cvTnZvVkYreVBla1o2emdSV1YrSjh6YUpJVEtOK25FdWpaWnpvcVhaaDBiQ1BvY2dJRGgyQnZ2SXpuNFNmdm1VaGNTS25VRytzQzNNNnVQTEhhZFlyaGZub1NKNW9SNFF2RElmMTJrRHljZ1NzQ1RLLzNjUWcwN3NwWFB3UUVjcUMvMUlLMXA1WVlaTzZ4STZqR3dDNHNJU1pSMFluemJ0aWFrck9LZVpJOSIsIm1hYyI6ImI5YTE2NDlmM2FlN2M3ZDY4N2RhNjU2ZjBiMDQ5Y2IzODVlNzE3YjkxZTk3MzBjOTVkNGUxZmE1NDgzMjJmNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpyYmZ2RDBxYXRiMGZ1U2JSdkVCSkE9PSIsInZhbHVlIjoiODF6ZWZtdTA3RFV1R3VYZzVhNURQM1g2WGR6N3pCTmhva0d0d3lSZEtiNk1VUVBWSjJDbjlXOWtCUU9oaHluMnU2RE5JenVVUk5MTjRiVnViQUUrc1VGNm14ckV6Z3FMZGdGb0NxQjNxYys2RmpCWnphUVYzbVJZUFJBNGd2T2picVdIOWsvRVpYd2RVcmNIOVUrb21wMEpFU0VZQzNRU3lMdTIxYWdkYzlaT29QM3FwL1JSR1J4U1NGK1BXSWRrOTBaTlkvOUVQQUxJbFRKaXJTSE4rT3JQUFJQRnRYRHdRanUyeDFubUE3Q0JBU2ZrNmhUTlZBU1lNSlJFNGlGbWxZNVNtZ09oZSthd1YxcnZtUk1DSUEvMVo3VWV3aDFNMlhSNlROY0FTcjB6YnkwOVFVYUlNTTEzeEJDWHZlK2NMaWp5ZXQvUVRZOU1hbGFYQmFQZ3BNNU0xSDBiTVVIYytiTjBvWW5sVTBEQTQ3TXhhR1RDWWZPQWpxOHNLV3YwL0xGZkJuVGJZUnVwNm9iYWNtUkRUOGdzMUY3ODdlNXRDMGlTK2tJQ1RaZDZOZlptT0dudTlyYi9qczAzNVM2dFBHcGhKUCtaS2JHYWwwN3NoY0dzMHI1MFQvNXRLNmpoUDNjNUVkelJxSlRZMTVmWEgxYVhzYVRWUEZyM2psK3lCWkovRGtoS0NneVVHZGgzZlFhZVlXelNES1hCbkNWay9oVVIxdSt5djFkZGFVSzJ5WkkyUXE0aHRrYW5RQ0dWNVNUS1I0VTNVNE5VV21zcXRwZG54cDZYb1ZIZHZ2Z1RBeDdPS0orQWlJbFhwbkgvclNvUHlvNUZlelhmcE1yWSIsIm1hYyI6IjIwMDliMjAwY2JmODFhY2FjZTI5YjcyNTkwZThlYmZhMzg1ODM3YjBlYWZmNDJlNDQ5MGQzYjY0NzFiZjdiYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+