В Бабынино мужчина получил условный срок за кражу денег с чужой банковской карты

Суд вынес приговор 30-летнему местному жителю. Его признали виновным в краже денег с банковского счёта другого человека, рассказали 6 мая в прокуратуре.

Всё началось в мае 2025 года. У мужчины появился доступ к чужому телефону, в котором было установлено банковское приложение. Вместо того чтобы просто вернуть устройство владельцу, он решил воспользоваться ситуацией: несколько раз перевёл деньги с чужой карты на свою.

В общей сложности он украл 60 тысяч рублей — для потерпевшего это значительная сумма. Когда обман раскрылся, дело дошло до суда.

Прокуратура поддержала обвинение, и суд вынес решение: полтора года лишения свободы условно. Кроме того, осуждённый обязан возместить причинённый ущерб.