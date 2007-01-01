Главная Новости Криминал В Козельске бывший судебный пристав попался на взятках
В Козельске бывший судебный пристав попался на взятках

Дмитрий Ивьев
06.05, 11:09
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Козельского районного отделения судебных приставов УФССП России по Калужской области. Мужчину подозревают в получении взяток, сообщили 6 мая в Следственном комитете.

- По версии следствия, в 2024 году фигурант, занимая должность судебного пристава-исполнителя, получил взятки на общую сумму не менее 190 тыс. рублей за прекращение исполнительного производства в отношении двух жителей Козельского муниципального округа, являющихся должниками кредитной организации, - подчеркнули в СК.

Преступление выявлено сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями регионального УМВД совместно с отделением собственной безопасности УФССП Калужской области.

Сейчас ведется расследование.

