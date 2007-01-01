Калужанин украл электрогитару, чтобы выпить

Полиция Калуги возбудила уголовное дело против 34-летнего местного жителя. Его подозревают в краже со взломом — мужчина проник в квартиру своего приятеля и украл электрогитару.

По версии следствия, у подозреваемого не было денег на алкоголь, и он решил поправить дела за чужой счёт. Зная, что знакомого нет дома, и помня, где тот хранит ценные вещи, калужанин отжал оконную раму, забрался в квартиру, схватил гитару и так же незаметно выбрался наружу.

Долго музыкальный инструмент у вора не задержался: он сразу отнёс его в комиссионный магазин, продал, а вырученные деньги потратил на себя.

Когда хозяин квартиры обнаружил пропажу и обратился в полицию, правоохранители быстро вышли на след подозреваемого. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.