В Калуге работодатель выплатил долги по зарплате после жалобы
Два сотрудника калужской фирмы, занимающейся производством металлических конструкций, добились справедливости с помощью прокуратуры. Им задолжали более 150 тысяч рублей.
Проблема возникла еще в начале года: работникам не заплатили за январь 2026-го, а при увольнении не произвели окончательный расчет. Люди обратились в надзорное ведомство.
Прокуроры провели проверку и подтвердили нарушения. После этого работодателю внесли официальное предписание устранить незаконные действия. В итоге компания погасила весь долг перед сотрудниками.
Но на этом история для директора не закончилась. За нарушение трудового законодательства его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!