Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге работодатель выплатил долги по зарплате после жалобы
Криминал

В Калуге работодатель выплатил долги по зарплате после жалобы

Дмитрий Ивьев
05.05, 13:27
0 133
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Два сотрудника калужской фирмы, занимающейся производством металлических конструкций, добились справедливости с помощью прокуратуры. Им задолжали более 150 тысяч рублей.

Проблема возникла еще в начале года: работникам не заплатили за январь 2026-го, а при увольнении не произвели окончательный расчет. Люди обратились в надзорное ведомство.

Прокуроры провели проверку и подтвердили нарушения. После этого работодателю внесли официальное предписание устранить незаконные действия. В итоге компания погасила весь долг перед сотрудниками.

Но на этом история для директора не закончилась. За нарушение трудового законодательства его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InI4dFBQdXBPTzhJWGRwS2hBUGZ2ekE9PSIsInZhbHVlIjoiNVBVYk9lY0NIdTg2KzZHdGIvWTEvRzZnOEhBbnVnWWlSWVJTY1d1UDFQZjc1OHZ4Y2JaNC9ieG1KdDI0NE1GTmk5LzhVeE1EWkdZZS9mUkRvQ1F5enZxVU1HQkdOcGlST3Nzbm9yM2Zub2ZrL1BtVmlmTzBDUEJQU0dwYU94d0ltblordGJsSEd1ZEJ1NUdCSkJ3WlVPR240a2xVLzlwcWNoNEk0cjIxck0wZ05Odk55Vk9Oa2JLOXpER3RXaUVSRE5UenlKckZHQStWM0FmOENNZnEzcWJueTQ2SDFMYkd6OU1oZTdhSzcyZmRrMWQrYktoYjR1M0lvZTNMNHp0d09UdEd3YUhBMEVOemxMcksxaEJhN0ZaOG9vNjcrc2Z4bC8wd0JaWHZYT1p5bStsQnhBUFRiTEd3dFl4NDU5QzVrYnEvMExrUWRWMjFESWxrUk84VTFvWUIxNDRpYlV0RWR2U1hGUk9YanpCUm1pR2Jyb2N2NjVuSE10cDhpa2NkZndJUVMzQmxQMGVGdFNXTnhXSjFXRTduUjVwaXlSSHRteGFtemZFL2lLcFRVcVd6dTFUYUVvdEJDSlNpL1FSbyIsIm1hYyI6IjRkZWQxY2NkNGRiOTU1MWMwMzJhOGVkMGI3NTEzM2Q5ZTgzNmRmYWZiYjhmMTdkOWMwZGM0ODZmNWI1ZDBhNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFxRExDcnh4VUZXWDZNNzRXNllGaXc9PSIsInZhbHVlIjoidktDSUJLOTBCam1keVFBc2s1SXhCdkRNOExveXpRLzRNT21GU1R1bzYxbW55WkVTdTZ0Nml4OTBzZTc4cG5iemVidmdTVUhoaVJDakhrUFNZRXNpaWZQWFVremUzZXBwcitpeUNqaWJqSEpaZDl4RjRTVERiVVhJdk5kRzhYOWF2NUNQR2Y2am9wWTRYUXU2Q1BsdXJWWTI0ZnUvUW4xTlZLMUlMb3VTdWlxV0RaaFdOeUFCUWpJa1MwREVaWUs2d1NkQ2wybVhmbFV2MXg4NGFnSnNqNjRpN3hQcldqZC9lR215S1JteldvSVdUYmtlZGJ2MWJBWDlTcFJvcmg0UitjaC8yc3k0dEVxYllIQWlMZWN0TnFQZ244N01mcituQ0hIR0R1aFdUcWh2VFNNcENiRjdNVzBMdGtkbmJ3RjZROWFVWnh3ais5YWxZNjJrN3QxN1FqSnp0cmFNYVZSaVVKM2kwb2QvZjh4RUU0a256VjdKUjZibnpwSkpscTN2ZWpxcWJUWXJKS2JUemozRmVqSE40MjBDTjU3ZnFEbC9jeUtwRGNLNW1qL3BSUjFtanBpdGpyY25wLzAyZ1BQY3lzTGxoelROWUhSR2dtSC9teDRVaTBLckpiUTR2RVh0S0pMd1RNb2ErbXlzSzIrbWFBSU1KWGxaNS91bi9vNEFuT0w0NWZVNU9pNThsQlEvRlpPRVpmS3p0TGdORzZpbmN3cmZzN3NwazFUY1ZEZk5CalNidWlPWGZzTXZwbWZBY2RaVFNMeVZiR2pTMGIrb3JQdWI2czZZdUM2SE41K2FYam9adll5T0tBMkQ1ZkRCM0RLRkNoUTNWOERSV1diTCIsIm1hYyI6IjdlMGE3NzdmNDI2NmFlMTg2NDBiOTU5ZTc2YTljMTc3MTNjM2YwMzA4OTNiN2MxNTRlOGQyNWRmZDhkYjdiOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+