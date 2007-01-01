В Калуге работодатель выплатил долги по зарплате после жалобы

Два сотрудника калужской фирмы, занимающейся производством металлических конструкций, добились справедливости с помощью прокуратуры. Им задолжали более 150 тысяч рублей.

Проблема возникла еще в начале года: работникам не заплатили за январь 2026-го, а при увольнении не произвели окончательный расчет. Люди обратились в надзорное ведомство.

Прокуроры провели проверку и подтвердили нарушения. После этого работодателю внесли официальное предписание устранить незаконные действия. В итоге компания погасила весь долг перед сотрудниками.

Но на этом история для директора не закончилась. За нарушение трудового законодательства его оштрафовали на 20 тысяч рублей.