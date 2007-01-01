Калужанин украл дорогой телефон, который женщина забыла в автобусе

Ущерб хозяйка оценила в 75 тысяч рублей, рассказали 5 мая в полиции.

По предварительным данным, женщина забыла свой гаджет в автобусе. Телефон увидел другой пассажир – 48-летний мужчина. Он взял аппарат, принял звонок от владелицы, но отдавать телефон не стал.

Подозреваемый пользовался смартфоном несколько месяцев, а потом подарил своей приятельнице.

Сейчас мобильник вернули хозяйке.

По статье о краже мужчине грозит до пяти лет колонии.