Калужанин украл дорогой телефон, который женщина забыла в автобусе
Ущерб хозяйка оценила в 75 тысяч рублей, рассказали 5 мая в полиции.
По предварительным данным, женщина забыла свой гаджет в автобусе. Телефон увидел другой пассажир – 48-летний мужчина. Он взял аппарат, принял звонок от владелицы, но отдавать телефон не стал.
Подозреваемый пользовался смартфоном несколько месяцев, а потом подарил своей приятельнице.
Сейчас мобильник вернули хозяйке.
По статье о краже мужчине грозит до пяти лет колонии.
