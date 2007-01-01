Калужанин отдал мошенникам миллион рублей, поверив биржевому гуру из чата
Полиция Малоярославецкого округа расследует крупное мошенничество: местный житель потерял более миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже по совету незнакомца из мессенджера, рассказали 4 мая в УМВД по Калужской области.
Всё началось с сообщения в соцсети. Незнакомец представился опытным инвестиционным аналитиком и предложил мужчине выгодную схему заработка на торгах ценными бумагами. Он уверял, что знает все секреты рынка и поможет быстро разбогатеть.
Жертва поверила рекламе. Два месяца мужчина переводил деньги на счета, которые ему диктовал аналитик. Мошенник постоянно подгонял его: чем больше вкладываешь, тем выше будет прибыль. В итоге сумма перевалила за миллион рублей.
Когда потерпевший решил забрать свои деньги с накопленными процентами, схема дала сбой. Аналитик заявил, что для вывода средств нужно сначала внести ещё 250 тысяч рублей. Мужчина заподозрил неладное, отказался платить и потребовал вернуть всё обратно. После этого собеседник просто перестал отвечать на звонки и сообщения.
Поняв, что его обманули, калужанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
