Калужанка потеряла 180 тысяч рублей, купив воздух вместо торгового автомата
Калужанка потеряла 180 тысяч рублей, купив воздух вместо торгового автомата

Дмитрий Ивьев
04.05, 10:53
В полицию Калуги обратилась местная жительница: она хотела купить вендинговый аппарат, но осталась и без техники, и без денег. Сумма ущерба составила 180 000 рублей, рассказали 4 мая в УМВД по Калужской области.

Подозреваемым оказался 38-летний мужчина из Ульяновска. Он руководил несколькими фирмами, которые как раз занимались поставкой таких автоматов. Но дела у него шли плохо: после налоговой проверки возникли финансовые трудности, хотя бросать бизнес он не собирался.

Когда к нему поступил заказ от калужанки, мужчина взял всю сумму сразу. При этом он уже был должен другим клиентам аналогичные аппараты и понимал, что выполнить свои обязательства не сможет. Деньги он потратил на свои нужды, а девушке целый год рассказывал сказки про задержки поставок, придумывая разные оправдания.

В итоге потерпевшая поняла, что её обманули, и написала заявление в полицию.

Теперь против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

