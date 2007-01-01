Криминал

В Калужской области полицейского пытались подкупить абонементом в салон красоты

Дмитрий Ивьев
01.05, 09:50
33-летней женщине грозит срок за дачу взятки, сообщили в пятницу, 1 мая, в региональном управлении Следственного комитета.

- Подсудимая оплатила следователю УМВД России по Калужской области абонемент в салон красоты стоимостью 12 тысяч рублей за предоставление свиданий со своим сожителем, содержащимся под стражей, - рассказали в СК. - От получения взятки офицер полиции отказалась, сообщив о коррупционном предложении в подразделение собственной безопасности.

Скоро дело рассмотрит суд.

