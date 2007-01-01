В Калуге семейная ссора на празднике закончилась больницей и уголовным делом

Криминальная история произошла во время застолья, сообщили 30 апреля в полиции.

33-летняя женщина и её сожитель пришли в гости, но между ними вспыхнула ссора из-за ревности: мужчина узнал, что девушка ходила в развлекательное заведение без него.

Разборки продолжились на кухне. Мужчина схватил спутницу за руку, в которой она держала бокал с вином. Сосуд не выдержал и лопнул. Женщина оттолкнула мужчину, а потом бросила в него острый осколок. Стекло попало ему в шею и оставило резаную рану.

Увидев кровь, калужанка сама вызвала скорую и полицию, никуда не убегала и ждала их приезда. Врачи определили, что травмы у мужчины легкие, но опасные для здоровья.

Теперь против калужанки возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.