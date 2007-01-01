Главная Новости Криминал В Сухиничах мужчина, зарезавший знакомого, отправится в колонию
В Сухиничах мужчина, зарезавший знакомого, отправится в колонию

Евгения Родионова
30.04, 09:23
В среду, 29 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Сухиничским районным судом приговора в отношении 38-летнего ранее судимого местного жителя.

По данным пресс-службы, он виновен в убийстве своего знакомого.

— В декабре 2025 года пьяный мужчина находился со знакомым в комнате общежития. Из личной неприязни мужчина пырнул его ножом в шею и избил руками и ногами в область головы. От травм потерпевший скончался на месте, - пояснили в объединённой пресс-службе судов.

Поскольку мужчина был пьян в момент преступления, это сочли отягчающим обстоятельством.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

