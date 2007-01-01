Криминал
Экс-чиновника и троих руководителей организаций осудят за взятки

Евгения Родионова
29.04, 10:28
В среду, 29 апреля, прокуратура Калужской области сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении начальника государственного казённого учреждения «Калугадорзаказчик» и троих руководителей организаций, занимающихся ремонтом и содержанием дорог.

По данным ведомства, предпринимателей обвиняют в даче взятки, а чиновника в получении.

Чиновник получил от предпринимателей два дорогих телефона общей стоимостью 369 тысяч рублей. Кроме того, ему оплатили банкет в одном из ресторанов города. За эти подарки и угощение глава учреждения помогал подрядчикам: содействовал в заключении контрактов, без проблем принимал их работу, - пояснили в прокуратуре.

Теперь чиновника обвиняют в получении взяток в крупном размере, а предпринимателей - в том, что они сами давали взятки, причём иногда делали это группой по предварительному сговору.

Новости по тегу
криминал
Новости компаний
