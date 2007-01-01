Жителя Товарково, подозреваемого в убийстве, суд заключил под стражу

Во вторник, 28 апреля, прокуратура Калужской области сообщила об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 58-летнего мужчины.

По данным ведомства, он подозревается в убийстве, совершённом в 2004 году.

— Один молодой человек хотел припугнуть должника. Для этого он назвал имя знакомого - жителя посёлка Товарково, у которого был авторитет в криминальной среде. Тот узнал об этом и потребовал 500 долларов за использование своего имени. Денег он не получил. Тогда, в апреле 2004 года, мужчина вывез «обидчика» в лесополосу посёлка, избил его, а тело спрятал в заброшенном коллекторе. От ударов потерпевший скончался, - пояснили в прокуратуре.

Суд заключил мужчину под стражу.

Расследование продолжается. Ход и результаты на контроле у прокуратуры области.