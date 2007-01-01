Молодая калужанка нашла чужую карту и попала под следствие

21-летнюю девушку подозревают в краже, сообщили 27 апреля в Управлении МВД по Калужской области.

Калужанка потратила с чужого счёта более 10 тысяч рублей, прежде чем её задержали полицейские.

Всё началось с того, что местная жительница потеряла карту возле магазина. Вместо того чтобы вернуть находку, молодая калужанка решила воспользоваться ей. Несколько дней она оплачивала покупки в разных магазинах, выбирая операции, где не требуется вводить ПИН-код. Когда деньги на карте закончились, девушка просто оставила её у себя.

Сейчас ведется расследование.