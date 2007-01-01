Главная Новости Криминал Молодая калужанка нашла чужую карту и попала под следствие
Молодая калужанка нашла чужую карту и попала под следствие

Дмитрий Ивьев
27.04, 09:37
21-летнюю девушку подозревают в краже, сообщили 27 апреля в Управлении МВД по Калужской области.

Калужанка потратила с чужого счёта более 10 тысяч рублей, прежде чем её задержали полицейские.

Всё началось с того, что местная жительница потеряла карту возле магазина. Вместо того чтобы вернуть находку, молодая калужанка решила воспользоваться ей. Несколько дней она оплачивала покупки в разных магазинах, выбирая операции, где не требуется вводить ПИН-код. Когда деньги на карте закончились, девушка просто оставила её у себя.

Сейчас ведется расследование.

eyJpdiI6IjFPV3dZb2JRMUtUL1F6T3Q1U3NzaFE9PSIsInZhbHVlIjoidUYyTzBaVm5DSEhkVUs3M1ErY052OGNnQ29vd0dUbnQzZURvQ3Urd2tQK2ttWitvTGNRYlNMZzJvd296b1BjbmduTUJ0MVgzQ1EwZWF4ckZDVE4zZU81bnlIcHVkTHV2UDVFUGh4MHRYSlhid2swY0JkbmtrWnI1aDFjUmFWWFBLMlh2bm1iMW5mVE96N1hRZXd6M3JmbVFSTFhURVpUTGFSNjhHR3Jod2RoNEZHWFoxWHFMUElNWmIxelZUTVVzeFFlZVdndXl6dm9UWFRnU1VTdjBrdjR1TG1vdmthQU9vaVJ4UFlsWXBVaVpJQ3RXR0Q1VmcwaStwNGVKTW5IQ3A0YmRHMGlPaHdIK1JiWFIwUWhKQVBzZldWdVh3cEVNTmNHT0dsbEMxdEJNMHA0emZNc1RSYTRIU0piWEg2UUpiZlVWSnlkTitpbkNrRFdJWHlnTmRKZ1dLV0g5akNzZ0ZYTjYxdVJPSHIrVlBFLzhESUc4UXpxNHhJd1VjT2JVWVhkazN1S3RoY0JGTzJrRElrSm0wVjJzTzZXNGFPTDZxWXIzREZ5ZFdLSjRYM3FIbE5GRytaMDFmcTNGbW9icCIsIm1hYyI6ImM4ZWI2OTc0OGRjOTRjNDUzZmJmMjliYTgxNzQ5ZTdhNWE4MjY4YzM2NDQ2OWFlNjFlZmJkMzAzMmQ5OThkNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjNKVHRWUjRNaDAzbzdJZ0E3enpqTEE9PSIsInZhbHVlIjoiOEFoSFNobStYQ2tRT0lFajZLamkyREpPU3dhRXI5dnJjZUpGSEU4bkQxQ0ZmK1N2cExsZ3QyMml6Rm0wN0hxWlJlN0xKZnNPT0ExdHZmUk1GYTJFdytndUltc3AzUVd5bkk4NGVmcWRtV0E4OVNlNFZlUWlPWFRuZ0xkZGFvbEd1WFc4MXhGbVhySGhHTUtNL1NrY2w4TDhmRTRXazZIZHlseFNwM2phMWpjS0VTeFBZeWJ0d21iVGhmR1B3Ty84S292SFM3M0lDRWg3N2R1OGNxdWtubHpMTW42a0ErRmxCRFdPdEcrbjFtVndVVFZQNDhmU2F0REVDOWZDT1lWL1YrUkMrWTMxWG5JYW1hajRKd0JDRHRiOVJiRk1iVDZVU0hqS3gvRE54Um5ObFRtN0hwcUI0MzVaWEpKMEtKQU43MkUzZUdUQkpmeGtyMFhvMHlJZ1AwOU5BS1M3a24zK0pmMWpkT2VtN1FIemhoM2FBdW5NWVI0Ni9CMzB6cFdxNkg4elNFTlNTL0FtS21IVGdxWWpMY3JtN2lSSWdTY21Za1BYamtHWHpxT0QxVWplS0h1NXUrZC9FR0xKYmRaNVNuSy9EZVlhMWtkaEVzNnFDTWdVNjVZYU10Y3d3NUNoNFNZdjg4STlvSUYvZ2lMeUN0RGh0LzVDSzNTc1VHOGE2U2tiU0d0ZUI0QStFWU53cXNzK05PRElrbWM4KzJFSHF6dStWbStiWWs4M2dOWUtmU0ZrY3N2WTNReGQ4Vk5nNFM2THF2R0Y1VUVIUnA1Y3AyMWJjbnN4ZHZHZ2gwNGREVEFwNldiQkxGekQzcXVjb3kzY3dzNzBXV3NraGpidyIsIm1hYyI6ImMyM2MwN2I0NzcwMTYzYTQxNzhjNGRkMzRjMTliYTgyNDkxMTI2ODEzYThiN2UwMzJkNzFhNTA2MDQwMGQ2MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
