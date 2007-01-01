В Малоярославце мужчина украл технику из магазина
Пропал товар на сумму больше 64 тысяч рублей, сообщили 24 апреля в полиции.
Подозреваемым оказался 45-летний местный житель.
На записи с камер видно, как мужчина действует. Сначала он убедился, что за ним никто не наблюдает, взял с витрины коробку с наушниками, спрятал в рюкзак и вышел из магазина.
Чуть позже он вернулся, взял коробку от ноутбука, вышел, а потом снова зашёл — уже за самим ноутбуком. Спрятал его под куртку и так же незаметно ушёл.
Позже мужчина признался: всю украденную технику он продал знакомым всего за 20 тысяч рублей.
Теперь против него возбудили уголовное дело за кражу.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь