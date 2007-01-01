Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге владельцы счетов вернут обманутой пенсионерке 400 тысяч рублей
Криминал

В Калуге владельцы счетов вернут обманутой пенсионерке 400 тысяч рублей

Евгения Родионова
23.04, 13:15
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 23 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о взыскании с дропперов денег в пользу пенсионерки.

По данным ведомства, в декабре 2025 года аферисты пообещали пожилой женщине лёгкий заработок на бирже.

— В итоге она перевела на чужой счёт 243 тысячи рублей. А в январе - ещё 160 тысяч, но уже на другой счёт. Хозяева этих банковских карт знали, что помогают преступникам, но всё равно дали свои реквизиты, чтобы обналичить деньги, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Прокуратура вступилась за пенсионерку и подала два иска в суд. Суд полностью встал на сторону женщины. Теперь владельцы счетов должны вернуть все деньги.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+