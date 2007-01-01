В Калуге владельцы счетов вернут обманутой пенсионерке 400 тысяч рублей
В четверг, 23 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о взыскании с дропперов денег в пользу пенсионерки.
По данным ведомства, в декабре 2025 года аферисты пообещали пожилой женщине лёгкий заработок на бирже.
— В итоге она перевела на чужой счёт 243 тысячи рублей. А в январе - ещё 160 тысяч, но уже на другой счёт. Хозяева этих банковских карт знали, что помогают преступникам, но всё равно дали свои реквизиты, чтобы обналичить деньги, - пояснили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Прокуратура вступилась за пенсионерку и подала два иска в суд. Суд полностью встал на сторону женщины. Теперь владельцы счетов должны вернуть все деньги.
