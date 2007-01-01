В Калуге мужчину задержали за крупную взятку сотруднику ФСБ
В Калуге мужчину задержали за крупную взятку сотруднику ФСБ

Дмитрий Ивьев
23.04, 12:04
Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего мужчины, сообщили в четверг, 23 апреля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По версии следствия, фигурант передал оперуполномоченному УФСБ региона взятку в сумме 200 тысяч рублей за оказание содействия в освобождении от административной ответственности иностранных граждан, - отметили в СК. - От получения взятки офицер отказался, а взяткодатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

Сейчас ведется расследование.

