В Калуге мужчину задержали за крупную взятку сотруднику ФСБ

Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего мужчины, сообщили в четверг, 23 апреля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По версии следствия, фигурант передал оперуполномоченному УФСБ региона взятку в сумме 200 тысяч рублей за оказание содействия в освобождении от административной ответственности иностранных граждан, - отметили в СК. - От получения взятки офицер отказался, а взяткодатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

Сейчас ведется расследование.