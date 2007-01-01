В Людиново две женщины получили условный срок за кражу денег у пенсионерки

В четверг, 23 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Людиновским городским судом приговора в отношении двух женщин.

По данным пресс-службы, они виновны в краже.

— В августе прошлого года они пришли в квартиру к пожилому мужчине и представились врачами. Одна из них увела хозяина в другую комнату и стала отвлекать разговорами. Вторая прошла к его пожилой матери. Женщина сделала вид, что проводит медосмотр, и в тот момент, когда старушка за ней не следила, вытащила из шкафа 230 тысяч рублей. Вместо денег она положила в конверт 60 купюр из «банка приколов». После этого обе скрылись с деньгами.

Женщины признали свою вину. Одна из них потом вернула все деньги. У обеих есть маленькие дети. Это суд учёл при вынесении приговора.

Одной дали два года условно с испытательным сроком два года. Вторую - на два с половиной года условно, с таким же испытательным сроком.